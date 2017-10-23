Тюремный срок за прикосновение к мужскому бедру

27-летний шотландец Джейми Харрон оказался в тюрьме за то, что в баре Дубаи прикоснулся к бедру незнакомого мужчины.

Мужчина, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По словам Харрона, в баре Rock Bottom было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом 49-летнего жителя Германии иорданского происхождения, который впоследствии и вызвал полицию.

Суд постановил, что Харрон коснулся мужчины намеренно, и отправил его в тюрьму на три месяца, сообщает Reuters.

Версия потерпевшего значительно отличается от того, что рассказывают друзья Джейми. Местные СМИ указывают, что приехавший из Германии мужчина вызвал полицию после того, как Харрон «похлопал» его по бедрам, а в ответ на вопрос, зачем он это сделал, шотландец продемонстрировал ему средний палец.

А друг шотландца заявил журналистам, что Харрон действительно коснулся мужчины, задев его руку, а затем похлопал по спине, чтобы показать свое сожаление.

Адвокаты Джейми Харрона сообщили, что молодой человек потерял из-за случившегося работу и серьезно опасается за свою дальнейшую судьбу. При этом он собирается подать апелляцию на решение суда.