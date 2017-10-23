В России обсуждают идею Украины по поставкам российского газа

В России обсуждают информацию вице-премьера Украины Владимира Кистиона, курирующего в Киеве энергетику, об условиях по поставкам российского газа.

Вице-премьер по вопросам энергетики Украины назвал условия, при которых Киев может вернуться к поставкам газа из России:

"Если бы мы перенесли точку учёта транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что Россия в этом вопросе вряд ли пойдёт навстречу Украине. По его мнению, у Киева ситуация безвыходная. "Безусловно, никоим образом нам не выгодно переносить точку учёта с запада на восток, потому что мы опять вернёмся к несанкционированному газу с украинской стороны и опять начнётся демагогия, которой любят заниматься украинские товарищи", - цитирует RT Игоря Ананских. Он уверен, что Украина вынуждена будет покупать российский газ, поэтому пытается лишь облегчить для себя условия.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал свое мнение: "Условия Киева выгодны только украинской стороне, в то время как ни Россия, ни Европа на это не пойдут".

"Зачем европейцам эта головная боль о том, дойдёт ли через Украину газ или нет? Потому что Украина уже однажды по пути отбирала себе газ. И России это условие тоже не выгодно, так как «Газпром» уже вложил в обходные газопроводы большие деньги. Это всё как мёртвому припарка, никто не согласится", — уверен эксперт.