США начинают приводить в боеготовность свои ядерные бомбардировщики B-52

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые с 1991 года начинают приводить свои ядерные бомбардировщики B-52 в боевую готовность. Американский генерал Дэвид Гольфейн сообщил, что ВВС ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен холодной войны, - пишет Defence One.

Гольфейн подчеркнул, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, но подготовка уже ведется. Распоряжение может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон, - сообщает РИА Новости.

Boeing B-52 Stratofortress — многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров В-52 способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой B-52 разрабатывался, — доставить две термоядерные бомбы до любой точки СССР.

По словам Гольфейна, возможное введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков является одной из множества мер, которые принимают ВВС в рамках реакции США на изменение геополитической обстановки.

"Мир – опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", – подчеркнул американский генерал без уточнения стран, обладающих ядерными ракетами.