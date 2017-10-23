У здания Верховной рады в Киеве протестуют еще несколько десятков человек

Возле здания Верховной рады в Киеве несколько десятков человек продолжают акцию протеста.

Украинские активисты обсуждают, какие реформы следует в самом ближайшем будущем провести в стране. Как сообщает в понедельник РИА "Новости", среди участников митинга был замечен депутат Рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко.

Неподалеку от здания Рады в Мариинском парке установлены палатки, однако людей рядом с ними нет. К настоящему моменту территория палаточного городка существенно расширена. В частности, имеется шатер, под которым устроена полевая кухня.