Китай поддерживает позицию РФ по корейской ядерной проблеме

В понедельник, 23 октября, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что КНР поддерживает российскую позицию по урегулированию ситуации на Корейском полуострове исключительно дипломатическим путем.

Дипломат призвал все заинтересованные стороны тщательно обдумать план, который предложили Пекин и Москва, а также попытаться совместными усилиями уладить проблему при помощи переговоров и консультаций, передает РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, можно урегулировать лишь благодаря энергичным дипломатическим усилиям. По мнению главы МИД России, в настоящий момент ключевой задачей является предотвращение военного конфликта.