Термин "беременная женщина" заменят на "беременный человек" в документах ООН?
23 октября 2017, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Великобритании призвало внести изменения в документы ООН: заменить термин "беременные женщины" на "беременные люди". Изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный Лондоном в 1976 году, чтобы "не исключать" трансгендеров.
Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Британский МИД обратил внимание, что применяемый в этих документах термин "беременная женщина" может исключать "рожавших трансгендеров", - сообщает The Times.
В Германии трансгендер впервые возглавил батальон. Подполковник Анастасия Бифанг утверждает, что всегда ощущала некоторую "неполноценность". Но до 40 лет мирилась, - сообщает РИА Новости. В какой-то момент она решилась на курс гормональной терапии и сделать несколько операций. Теперь Бифанг считает себя женщиной.
Старший офицер вступила в должность на прошлой неделе. Ей доверили 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков. В ее подчинении - 750 человек. По словам 43-летней Бифанг, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.