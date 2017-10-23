Правительство Великобритании призвало внести изменения в документы ООН: заменить термин "беременные женщины" на "беременные люди". Изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный Лондоном в 1976 году, чтобы "не исключать" трансгендеров.

Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Британский МИД обратил внимание, что применяемый в этих документах термин "беременная женщина" может исключать "рожавших трансгендеров", - сообщает The Times.

В Германии трансгендер впервые возглавил батальон. Подполковник Анастасия Бифанг утверждает, что всегда ощущала некоторую "неполноценность". Но до 40 лет мирилась, - сообщает РИА Новости. В какой-то момент она решилась на курс гормональной терапии и сделать несколько операций. Теперь Бифанг считает себя женщиной.

Старший офицер вступила в должность на прошлой неделе. Ей доверили 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков. В ее подчинении - 750 человек. По словам 43-летней Бифанг, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.