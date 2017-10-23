Стрельба произошла в американском штате Вирджиния, есть жертвы

В городе Александрия, расположенном в американском штате Вирджиния, произошла стрельба.

Согласно последней информации, в результате происшествия погибли два человека, а еще один был ранен. Как уточняют сотрудники полиции города на страничке в социальной сети Twitter, инцидент был зафиксирован неподалеку от дилерского центра Honda.

На месте случившегося в настоящий момент проводятся оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.