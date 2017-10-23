Российское судно потерпело бедствие в Японии

Минувшей ночью на побережье Японского моря в порту Фусики префектуры Тояма потерпело бедствие российское судно Real.

Уточняется, что сухогруз был выброшен на бетонный блок волнореза сильнейшим ветром во время тайфуна. Как отмечает сегодня РИА "Новости", заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда сообщил, что ни один из девятнадцати членов экипажа не пострадал. Восемнадцать человек смогли добраться до берега самостоятельно, а еще одного спасли сотрудники береговой охраны.

Подчеркивается, что судно находилось в порту Фусики без груза, когда начался тайфун.