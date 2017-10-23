Более 81 тыс. жителей Японии получили указание об экстренной эвакуации

Около 81 тыс. жителей японской префектуры Фукусима, расположенной в северо-восточной части острова Хонсю, получили указание об экстренной эвакуации.

Специалисты не исключают возможности возникновения в данной местности наводнений из-за тайфуна "Лан". На сайте местной администрации появилось сообщение, в котором уточняется, что в крайнем случае гражданам следует подниматься на крыши своих домов и терпеливо ждать помощи, передает ТАСС.

В настоящий момент спасательные команды на лодках уже двигаются в сторону пострадавших от наводнения районов.