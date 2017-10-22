В Италии в Венето на референдуме об автономии проголосовали 50,1% избирателей

В Италии на референдуме об автономии в Венето в воскресенье, 22 октября, по данным на в 20.15 (по местному времени) проголосовали 50,1% избирателей. В избирательной комиссии по поведению референдума в венецианском Палаццо сообщили, что региональная консультация будет признана состоявшейся.

101-летняя жительница городка Сан-Мартино-ди-Лупари (провинция Падуя) Мария Тереза Баджо приняла участие в региональном референдуме об автономии.

Эта бабушка является поклонницей нынешнего президента Венето, видного деятеля партии "Лига Севера" Луки Дзайа, - сообщает РИА Новости.

Референдум об автономии Венето проводится одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами".