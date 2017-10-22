Полиция применилиа слезоточивый газ против митингующих в Киеве

Украинская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ против митингующих в центре Киеве около Верховной Рады Украины. О применении сотрудниками полиции слезоточивого газа сообщил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

В центре Киева произошла небольшая потасовка между полицией и участниками вече. Михаил Саакашвили заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину", - сообщает РИА Новости. Все выступления организаторов протестной акции шли при помощи маломощного звукового оборудования, поэтому многие не слышали спикеров.

Полиция перекрыла движение активистам, которые подошли к машине с оборудованием. Тогда они попытались прорвать кордон, из-за чего началась драка. "Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ", - прокомментировал Лещенко на своей странице в Facebook.

Акцию в Киеве проводит бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он призвал украинцев принять участие в "майдане реформ" и созвал "вече" в центре Киева. Участники митинга выдвинули несколько требований, в том числе: внесение закона об импичменте президенту Украины Петру Порошенко на рассмотрение Рады в течение пяти рабочих дней.