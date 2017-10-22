Трамп повторил: США готовы к любому варианту развития событий вокруг КНДР

Дональд Трамп повторил, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг КНДР.

"Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет", — заявил американский президент в интервью Fox News.

КНДР в последнее время провела несколько ракетных пусков и испытание водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись угрозами.

Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи.

В частности, российский лидер поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР. Власти КНДР озвучили свое условие отказа от ядерного оружия.