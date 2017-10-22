Мэром Тбилиси избран один из лучших футболистов в истории Грузии Каха Каладзе. ЦИК Грузии завершила подсчет голосов на выборах мэра Тбилиси. Итоги выборов опубликованы на сайте грузинского избиркома.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе победил с большим отрывом от своих соперников. За него проголосовали более 51% избирателей.

На втором месте независимый кандидат Александр Элисашвили. Он набрал более 17% голосов, - сообщает РБК. Замыкает тройку лидеров кандидат от правящей во времена Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили. Он набрал более 16% голосов избирателей.

Каха Каладзе — бывший министр энергетики Грузии. Он был капитаном сборной Грузии по футболу, дважды выигрывал Лигу чемпионов. За свою спортивную карьеру он выступал в составе тбилисского «Динамо» (пятикратный чемпион Грузии), киевского «Динамо» (трехкратный чемпион Украины), итальянского «Милана», завершил карьеру в итальянском ФК «Дженоа».