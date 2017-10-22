Украинские СМИ в воскресенье распространили фейковую информацию об убийстве в ДНР девушки покойного командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых, которого знали под позывным Гиви.

По данным украинских СМИ, убита снайпер самопровозглашенной Донецкой народной республики Анастасия Слободянюк, которая была подругой Гиви.

Убийство Белоснежки оказалось не более чем фейком сообщило издание "Русская весна". Издание отмечает, что на фото в сообщении, на которое ссылаются украинские источники, даже не Анастасия Слободянюк, а совершенно другой человек. Данных о том, что Гиви и Белоснежка когда-либо состояли в близких отношениях, нет.

Командир ополчения Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в собственном кабинете в штабе батальона. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили украинских силовиков.