Митингующие у Верховной рады в Киеве подрались с полицией

У здания Верховной рады в Киеве участники вече подрались с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли митингующим путь к машине со звуковым оборудованием, вследствие чего и возникла потасовка. Как сообщает РИА "Новости", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены сообщил, что полиция якобы режет колеса автомобилю и потребовал, чтобы активисты забрали машину.

После этого организаторы вече призвали немедленно прекратить беспорядки.