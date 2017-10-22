Митингующие у Верховной рады в Киеве подрались с полицией
22 октября 2017, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
У здания Верховной рады в Киеве участники вече подрались с полицией.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли митингующим путь к машине со звуковым оборудованием, вследствие чего и возникла потасовка. Как сообщает РИА "Новости", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со сцены сообщил, что полиция якобы режет колеса автомобилю и потребовал, чтобы активисты забрали машину.
После этого организаторы вече призвали немедленно прекратить беспорядки.