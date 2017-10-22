У здания Рады начало собираться созванное Саакашвили вече

В центре Киеве начало собираться вече, созванное бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Акция получила название «майдан реформ».

Как сообщил корреспондент РИА Новости, к зданию Верховной Рады Украины пришли несколько сотен человек. В настоящее время их развлекают патриотическими песнями. Саакашвили пока на акции не появился.

Со вторника у здания украинского парламента продолжается митинг в поддержку политической реформы. Ранее «Аргументы недели» писали, что Михаил Саакашвили, ставший одним из организаторов протестных мероприятий, представил общественности план «спасения Украины за 70 дней».