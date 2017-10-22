РФ и Мексика могут заключить контракт на сервисное обслуживание вертолетов Ми-17
22 октября 2017, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Контракт на сервисное обслуживание вертолетов Ми-17 может быть заключен между холдингом "Вертолеты России" и ВВС Мексики.
Предложения по техническому содействию эксплуатации летательных аппаратов уже переданы мексиканской стороне, отметили сегодня в пресс-службе холдинга. Сейчас "Вертолеты России" ждут ответ от мексиканского ведомства на проект данного контракта, передает ТАСС.
Отметим, что капитальный ремонт девятнадцати вертолетов Ми-17 был проведен в 2014-2015 годах. В настоящий момент машины функционируют в штатном режиме и выполняют все необходимые задачи, в частности, по спасению людей и тушению сильных пожаров.