Украинские СМИ сообщили об убийстве в ДНР девушки ополченца Гиви

В Донецкой народной республике убили девушку погибшего командира ополченцев Михаила Толстых. Об этом сообщили украинские СМИ.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении интернет-издания «Апостроф», 26-летняя женщина была застрелена в селе Спартак. В ДНР это сообщение пока никак официально не прокомментировали.

Напомним, Михаила Толстых, получившего известность по позывному «Гиви», убили в феврале текущего года в рабочем кабинете. На прошлой неделе воюющий в Донбассе российский писатель Захар Прилепин заявил, что ему известны имена людей, причастных к ликвидации ополченца. По словам Прилепина, все диверсанты «будут наказаны».