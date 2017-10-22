Американский лидер Дональд Трамп решил нарушить давнюю традицию Белого дома.

Согласно последней информации, политик не планирует пока заводить в своей резиденции какое-либо домашнее животное. Как отмечается в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN, этот обычай был заведен во время правления третьего президента США Томаса Джефферсона, державшего в Белом доме медвежат и пересмешника.

По мнению экспертов, наличие питомцев помогает создать в здании семейный уют и смягчает образ лидеров страны.