В сети появилось видео с пляшущей под хит Сердючки Савченко

В интернете появилось видео, на котором запечатлена депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, пляшущая на танцполе под хит Верки Сердючки «Я иду такая вся...».

Ролик разместила в социальной сети Facebook пользователь Юла Юла. Из пояснения к видео следует, что оно было сделано на вечеринке, посвященной 50-летнему юбилею украинского журналиста Дмитрия Гордона. Прокомментировавшие запись пользователи отметили, что Савченко не лишена артистических талантов.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Надежда Савченко высказалась о возвращении российского Крыма в состав Украины. Парламентарий не исключила силовой вариант решения этого вопроса.