Взрыв произошел в отеле на севере Афганистана

Утром в воскресенье стало известно, что в отеле на севере Афганистана прогремел взрыв.

Согласно последней информации, в результате случившегося в одной из гостиниц афганской провинции Тахар погибли два человека. Как уточняет телеканал 1TV News, ссылаясь на представителей полиции, ранения в ходе взрыва получили не менее восьми граждан.

Отмечается, что происшествие случилось в районе Ишкамиш. Других подробностей пока нет.