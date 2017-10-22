Директор ЦРУ отказался комментировать возможное исчезновение Ким Чен Ына

Директор Центрального разведывательного управления США рассказал, как поведет себя возглавляемое им ведомство в случае «внезапной смерти» лидера КНДР Ким Чен Ына.

Майка Помпео процитировало издание South China Morning Post. По словам Помпео, если северокорейский руководитель внезапно исчезнет, ЦРУ это событие комментировать не будет.

Директор спецслужбы добавил, что планирует сделать ЦРУ «более злобным». По словам Майка Помпео, это связано с ядерной программой Пхеньяна. Глава Центрального разведуправления отметил, что КНДР в ближайшее время может создать ракету, способную достичь территории Соединенных Штатов. Вашингтон должен сделать все, чтобы предотвратить появление у Северной Кореи такого оружия, считает Помпео.