Миллиардер Андрей Бабиш, лидер победившего на парламентских выборах в Чехии движения АНО, заявил, что Прага будет искать союзников в Евросоюзе для решения проблемы нелегальной миграции.

В интервью Reuters Бабиш отметил, что усилия Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), выступающей против выполнения миграционных квот ЕС, должны поддержать другие европейские страны. В числе потенциальных союзников Чехии в этом вопросе политик назвал Австрию, Словению и Хорватию.

Правоцентристское движение АНО («Акция недовольных граждан») выиграло состоявшиеся в субботу в Чехии парламентские выборы. За кандидатов АНО проголосовали 29,64% избирателей.