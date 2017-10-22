СМИ узнали о внесении Россией Браудера в базу данных Интерпола

Российская Федерация самостоятельно внесла британского финансиста Уильяма Браудера в базу данных Интерпола. Об этом сообщили СМИ.

Газета The Guardian опубликовала материал, в котором утверждается, что российская сторона прибегла к процедуре под названием «рассылка», которая, минуя руководство Интерпола, приходит напрямую странам—членам организации. В официальном списке лиц, которых разыскивает Интерпол, Браудера нет.

Уильям Браудер является главой инвестиционного фонда Hermitage Capital, который работал в России с 1996 по 2006 год. В 2005-м предпринимателю запретили въезд в РФ, затем его заочно осудили на девять лет за уклонение от уплаты налогов.