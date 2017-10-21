Ученые забеспокоились из-за гигантской дыры на Солнце размером в 1500 Земель

Астрономы нашли на Солнце тоннель размером в полторы тысячи Земель. Ученые встревожены тем, как меняется масса звезды, и заявляют о необходимости изучить это непонятное явление.

Материя попросту исчезла, образовав огромную брешь на светиле. Физики Стокгольмского университета пытаются понять, чем заполнена гигантская дыра, находящаяся в центре Солнца. Одна из теорий гласит, что брешь заполнена темной материей, сообщает "Территория новостей". Сторонники второй утверждают, что в центре Солнца произошло слияние азота и углерода, которые под сильным давлением повели себя неоднозначно и выдавили кусок солнечной материи.

Третья гипотеза предлагает и вовсе отказаться от того, что научный мир считал типичным для Солнца. Астрофизики принимали Солнце за эталон и по его модели отслеживали эволюцию других звезд во Вселенной. Теперь же необходимы дополнительные исследования.

Ранее эксперты рассказали о цикличности Солнечной активности, которая может уничтожить экосистему на Земле через 30 лет. Так, 21 век достаточно опасен для жителей Земли уже с 2039 года и до 2055 года.