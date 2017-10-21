Видео, как крокодил погнался за охотниками

В Австралии крокодил набросился на двух мужчин, охотившихся на кабанов. На кадрах видно, как мужчины переходят реку по мелководью, и в этот момент за ними начинает гнаться крокодил.

Ролик с погоней был опубликован в Сети, атаку хищника заснял один из убегавших мужчин. Оказавшись на суше, охотник открыл по хищнику огонь.

Житель Канады Дэн Нистедт случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка.

Ранее дикая лошадь и крокодил не поделили территорию в заповеднике Флорида (штат США).