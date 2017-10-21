Ученые считают, что космический мусор скоро уничтожит Землю

Сотрудники Business Insider опубликовали данные о загрязнении орбиты Земли. Выяснилось, что уже через 20-25 лет на поверхность планеты массово начнёт падать космический мусор, что может привести к гибели человечества.

Ученые и специалисты со всего мира обеспокоены тем, какое огромное количество космического мусора находится на орбите Земли. Особо ученые отмечают США и Россию, которые загрязняют больше всех орбиту. К космическому мусору следует отнести обломки спутников, инструменты, потерянные космонавтами, отходы с кораблей и МКС.

Всего насчитывают 170 миллионов единиц мусора размером более одного миллиметра возле Земли.

Над проблемой уничтожения космического мусора ломают голову конструкторы всех ведущих стран. Оригинальное решение предложили российские инженеры из ЦНИИмаша. Его суть в том, что мусор будет утилизироваться путём изменения его орбиты с помощью реактивной струи