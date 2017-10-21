В ресторане США камеры наблюдения запечатлели "привидение"
21 октября 2017, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники американского предприятия общественного питания, расположенного в городе Вентура, штат Калифорния, утверждают, что в их ресторане происходят паранормальные явления.
Они уверены, что в заведении поселился призрак, сообщает New York Daily News. Кто-то, придя на работу, заметил упавший стул. Камеры наблюдения показали, что он ночью упал без посторонней помощи, во всяком случае, видимой. Кто-то получил жалобы от клиентов, уже днем, что мебель в кафе двигается сама по себе.
Пользователи YouTube не все не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и считают, что так владельцы заведения пытаются привлечь клиентов.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространяется видеозапись, снятая в одной из школ ирландского города Корк. На видео, размещенном на странице в Facebook, запечатлено необъяснимое явление.