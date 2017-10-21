Нападение диких кабанов на жителей немецкого города засняли на видео
21 октября 2017, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий город Хайде (земля Шлезвиг-Гольштейн) подвергся атаке двух диких кабанов. Животные пробежались по центральной площади, напугали посетителей и продавцов рынка. Один кабан ворвался в банк.
Зверь напугал посетителей и сотрудников. Чтобы поймать зверя, пришлось звать охотников.
Другое животное, как видно на видеозаписи, носится по местному магазину оптики, в то время как посетители пытаются спрятаться.
По предварительным данным, в общей сложности пострадали четыре человека, как сообщили местные СМИ. Жителей просили не покидать своих домов и закрывать двери на засовы. Мэр города Хайде заявил, что никогда не думал, что придется столкнуться с угрозой такого рода.