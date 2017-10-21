Нападение диких кабанов на жителей немецкого города засняли на видео

Немецкий город Хайде (земля Шлезвиг-Гольштейн) подвергся атаке двух диких кабанов. Животные пробежались по центральной площади, напугали посетителей и продавцов рынка. Один кабан ворвался в банк.

Зверь напугал посетителей и сотрудников. Чтобы поймать зверя, пришлось звать охотников.

Другое животное, как видно на видеозаписи, носится по местному магазину оптики, в то время как посетители пытаются спрятаться.

По предварительным данным, в общей сложности пострадали четыре человека, как сообщили местные СМИ. Жителей просили не покидать своих домов и закрывать двери на засовы. Мэр города Хайде заявил, что никогда не думал, что придется столкнуться с угрозой такого рода.