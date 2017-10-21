В НАТО опровергли неспособность альянса к отражению удара с Востока
21 октября 2017, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
В НАТО прокомментировали утверждения СМИ о том, что в случае нанесения удара по восточноевропейским членам блока он не сможет оперативно развернуть войска.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила в разговоре с ТАСС, что за последнее время Североатлантический альянс увеличил численность своих Сил реагирования втрое – до 25 тысяч человек. Для Лунгеску способность НАТО к оперативному развертыванию сомнению не подлежит.
О беззащитности блока перед ударом с Востока ранее сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Издание сослалось на секретный отчет НАТО, который оказался в распоряжении журналистов.