В НАТО опровергли неспособность альянса к отражению удара с Востока

В НАТО прокомментировали утверждения СМИ о том, что в случае нанесения удара по восточноевропейским членам блока он не сможет оперативно развернуть войска.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отметила в разговоре с ТАСС, что за последнее время Североатлантический альянс увеличил численность своих Сил реагирования втрое – до 25 тысяч человек. Для Лунгеску способность НАТО к оперативному развертыванию сомнению не подлежит.

О беззащитности блока перед ударом с Востока ранее сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Издание сослалось на секретный отчет НАТО, который оказался в распоряжении журналистов.