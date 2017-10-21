Трамп и Гутерреш обсудили дальнейшую судьбу ООН

Дональд Трамп встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним дальнейшую судьбу международной организации.

В сообщении Белого дома, процитированном РИА Новости, говорится, что встреча состоялась в пятницу. Помимо реформирования ООН, темами беседы Трампа и Гутерреша стали ядерная программа КНДР и война в Сирии. В Белом доме заявили, что стороны договорились работать вместе для решения этих и других проблем.

Президент США Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к Организации Объединенных Наций, политик считает, что ее необходимо реформировать. На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о решении покинуть ЮНЕСКО – структуры ООН, занимающейся вопросами культуры и образования.