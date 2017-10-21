СМИ узнали о планах Трампа запретить публикацию документов об убийстве Кеннеди
21 октября 2017, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп намерен запретить публикацию секретных документов, касающихся убийства 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Об этом узнали СМИ.
На следующей неделе в соответствии с принятым 25 лет назад законом национальный архив должен рассекретить несколько тысяч документов американских правоохранительных органов, в которых содержится информация о трагедии 1963 года. Изданию Politico стало известно, что администрация президента Трампа планирует заблокировать публикацию. В Белом доме опасаются, что обнародование данных сведений навредит национальной безопасности.
Джона Кеннеди застрелили в 1963 году во время его визита в Техас. Согласно официальной версии, организатором и исполнителем убийства стал Ли Харви Освальд.