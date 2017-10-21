Рисунок Трампа ушел с молотка за 16 тысяч долларов

В Соединенных Штатах состоялся аукцион, на котором был продан рисунок Дональда Трампа. Лот ушел с молотка за 16 тысяч долларов.

На рисунке изображен нью-йоркский небоскреб Empire State building. Из официальной информации следует, что Трамп создал этот эскиз в 1995 году.

Как сообщается на сайте аукционного дома Juliens Auctions, часть вырученных денег будет направлена на нужды некоммерческой новостной организации National Public Radio. Кто купил рисунок президента США, не уточняется.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Дональд Трамп высказался на тему расследования, посвященного его «сговору с Россией».