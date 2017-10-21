Депутат Рады сообщил о возможной причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове

К наезду на толпу людей в Харькове, возможно, причастен сотрудник Службы безопасности Украины. Такую информацию обнародовал депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

Парламентарий написал в своем микроблоге в Twitter, что сотрудник СБУ находился за рулем ставшего участником ДТП автомобиля Volkswagen Touareg. Откуда он получил эти сведения, Добкин не уточнил.

В минувшую среду в центре Харькова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, вторую иномарку от удара отбросило на пешеходов. В результате аварии погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Накануне «Аргументы недели» писали, что суд арестовал студентку Елену Зайцеву, управлявшую Lexus.