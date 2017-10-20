NASA опубликовало видео испытаний нового двигателя для сверхтяжелой ракеты
20 октября 2017, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
Тестовые испытания новой силовой установки RS-25 E2063 для сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) провели специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA).
Испытания происходили на территории Космического центра им.Джона Стенниса в штате Миссисипи.
Конструкция создается для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Первый пробный полёт в беспилотном режиме намечен на 2019 год.
Ранее NASA удачно протестировало ионный двигатель X-3. Данный силовой агрегат создали инженеры из Мичиганского университета. Мотор установил рекорды по мощности, тяге и рабочему току.