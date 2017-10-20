Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, 20 человек пострадали

На западе Турции туристический автобус попал в аварию.

В результате дорожно-транспортного происшествия, согласно последней информации, травмы различной степени тяжести получили двадцать человек. Как уточняет издание Milliyet, автобус, перевозивший туристов, столкнулся в районе уезда Султандаг в провинции Афьонкарахисар с грузовой машиной.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и врачи. Пока не сообщается, есть ли среди пострадавших граждане РФ.