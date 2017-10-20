В посольстве России в США высказались насчет слов Хейли о вмешательстве в выборы

В посольстве России в США высказались насчет заявления постпреда Штатов при ООН Никки Хейли о "вмешательстве" Москвы в выборы американского президента.

По мнению Хейли, подобные "выпады" РФ можно сравнить с военными действиями. Как отмечается в комментарии, который опубликован на сайте посольства России в США, российская сторона последовательно выступала за нормализацию отношений с США и никогда не вмешивалась во внутренние дела страны.

В дипмиссии добавили, что Москва готова строить отношения исключительно на основе взаимоуважения и равноправия и подчеркнули, что РФ открыта для откровенного обсуждения любых вопросов.