Был ли Джон Рид двойным агентом ?

В этом году оказались почти рядом два юбилея – 130-летие со дня рождения Джона Рида и 100-летие Октябрьской революции.



Американский журналист Джон Рид вошёл в историю как автор «Десяти дней, которые потрясли мир» – книги-свидетельства о событиях Октября 1917-го. Книга понравилась Ленину, сам Рид в СССР проходил по категории «красных святых», чьё имя полагалось произносить с придыханием. Но человек-то действительно был незаурядный!



Летом 1917-го Джон Рид со своей жено Луизой прибыли в революционный Питер. Увиденное и пережитое Рид описал потом в «Десяти днях». С его стороны тут было «включённое наблюдение» – не только собирал материалы, но и откровенно увлёкся происходившим, явно сочувствуя большевикам. Эти люди обещали вывести Россию из ненавистной Джону Первой мировой, сумели организовать массы и взять власть.



Но есть вопрос: а на какие, деньги два небогатых человека смогли поехать в далёкую страну? На что они здесь элементарно жили? Командировавшие их издания не могли себе позволить такие расходы. Рид не раз упоминается в книге американского профессора Э. Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция». Книга конспирологическая, доказывающая, что в 1917-м совпали устремления крупного капитала в США и красных вождей в Питере – и что капитал этот наших большевиков поддерживал. Ряд публикуемых Саттоном документов любопытен. Например, что с деньгами на поездку леваку Риду сильно помог некий нью-йоркский банкир? А в Питере Джон сотрудничал с «Миссией американского Красного Креста», явно заодно выполнявшей разведывательно-наблюдательные функции. Газету ей делал. То есть – мог ли он быть агентом? Сознательным или используемым втёмную? Думается, всё сложнее. Что у американцев в России имелись интересы – вполне вероятно. Что какие-то их структуры отслеживали события в бурлящей стране – тоже естественно. Что земляк-репортёр, везде бегающий, закорешившийся с Лениным и Троцким, наверняка рассматривался как один из источников информации – и это не исключено.



Весной 1918-го они с Луизой вернулись в США. Начали ездить по стране с лекциями о русской революции, по сути, агитируя за большевиков. В феврале 1919-го были вызваны в сенатскую комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В сентябре 1919-го Рид с группой единомышленников провозгласил создание «Коммунистической рабочей партии Америки». Правда, как раз накануне другие здешние сторонники большевиков уже провозгласили «Коммунистическую партию Америки». Обе партии спорили, какая из них коммунистичнее, и друг друга не признавали. Рид решил искать правды в Москве, где как раз готовился II конгресс Коминтерна. Добирался тайно, с чужими документами. Москва, однако, лишь призвала обе партии помириться – и расстроенный Рид рванул обратно в Штаты. Но в Финляндии его арестовала полиция – с тремя паспортами на разные имена, агитматериалами и бриллиантами, выданными Коминтерном «на революционную борьбу»... Одиннадцать недель просидел в одиночке. Как выпустили – вопрос тёмный. В фильме «Красные» говорится, что Ленин пригрозил расстрелять пятьдесят заложников-финнов, Саттон считает, что кто-то в Вашингтоне надавил на Хельсинки. Так или иначе – вернулся в Москву. Участвовал в коминтерновском конгрессе (июль-август 1920), потом поехал в Баку на Съезд народностей Востока. На обратном пути подхватил тиф – и умер 17 октября 1920 года. Был торжественно похоронен у Кремлёвской стены.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



