На Украине задержали депутата при попытке покинуть страну

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали депутата Верховной рады Борислава Розенблата при попытке улететь в Германию. Как сообщают украинские СМИ, с собой у политика были золото и бриллианты.

Борислава Розенблата подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря. В июле суд в Киеве отпустил депутата под залог, запретив без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Розенблата также обязали носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, позволяющие покинуть Украину.

Сегодня Розенблат должен был явиться в суд. 17 октября срок действия меры пресечения, а также обязательств для депутата Верховной Рады истек.