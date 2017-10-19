Песков: Россия была и остается гарантом Минских договоренностей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россиян была и остается гарантом Минских договоренностей.

"Россия была и остается гарантом Минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемирно способствовать выполнению минских соглашений всеми сторонами, которым надлежит это делать", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина.

Документ о мерах по выполнению Минских соглашений был подписан главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ по выполнению Минских соглашений. Документ был опубликован на сайте Кремля в феврале 2015 года.