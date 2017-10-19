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Парламент Украины утвердил проведение реформы здравоохранения

19 октября 2017, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Парламент Украины утвердил проведение реформы здравоохранения
pixabay.com

Верховная рада Украины приняла закон о гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который является основным для проведения реформы здравоохранения в стране.

«За» проголосовали 240 депутатов при 226 необходимых. Отмечается, что реформа призвана изменить систему государственного финансирования медицинских услуг. Государство будет оплачивать услуги врачей и стоимость лекарств, которые предусмотрены программой медицинских гарантий.
Реформа вступает в силу с января следующего года.

Отметим, проведение медицинской реформы на Украине поддержали в Евросоюзе. С призывом утвердить реформу также выступили послы стран «Большой семерки» — Великобритании, Гермнаии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

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