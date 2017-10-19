Суд в Киеве разрешил взыскать с «Газпрома» штраф в $6,5 млрд

Хозяйственный суд Киева изменил способ исполнения судебного решения о взыскании с «Газпрома» штрафа в $6,5 млрд. О том, что киевский суд удовлетворил соответствующее ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника»,— написал Петренко в Facebook.

В феврале прошлого года АМКУ пытался уличить «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через Украину с 2009 по 2015 год. Российская корпорация была оштрафована на $3,2 млрд.

Размер взыскания увеличился из-за штрафных санкций за просрочку платежа. Компания-монополист отказывалась платить и обжаловала решение антимонопольщиков в суде, но в ответ АМКУ подал иск о принудительном взыскании штрафа.