Украинские депутаты стали ходить в Раду в париках и с охраной

После того, как «Михомайдан» окружил Верховную раду, депутаты стали ходить на работу по подземным туннелям, в париках и с накладными усами. Были случаи нападения митингующих на нескольких их коллег.

Нардеп Сергей Каплин рассказал журналистам, что для проникновения в здание парламента менял внешность, в частности, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он также добавил, что парламентарии, помимо изменения внешности, решили усилить охрану. «Некоторые депутаты и чиновники даже на время оставляют свои квартиры и переезжают в арендованные, перевозят туда семьи, всерьез опасаясь, что к ним могут прийти митингующие», — рассказал один из директоров охранной фирмы.

А тем временем к зданию Верховной рады в Киеве подтягиваются люди для участия в митинге. Парламент в четверг может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся выполнения требований протестующих.

Как сообщалось ранее, драка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Верховной рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Спецназовцы начали наступление на палатки.

Россия рассчитывает, что украинское руководство не будет использовать протесты в Киеве у здания Верховной рады для эскалации ситуации на Донбассе. Об этом в среду заявили в МИД РФ.