В Канаде вступил в силу "закон Магнитского". Одобренный палатой общин и сенатом Канады "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского", получил в среду, 18 октября, королевскую санкцию и вступил в силу.

"Закон S226, принятый сенатом и палатой общин, получил королевскую санкцию"», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter канадского сената и соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады.

Принятый в Канаде закон является аналогом "акта Магнитского", подписанного в США в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой. "Закон имени Сергея Магнитского" предполагает персональные санкции против официальных лиц -граждан России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, их активы в стране заморозят.