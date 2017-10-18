Путин получил приглашение от президента Хорватии

В Сочи сегодня проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Колинда Грабар-Китарович прибыла в Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.

Президент Хорватии пригласила российского лидера посетить республику с первым официальным визитом.

Она отметила, что ранее главы российского государства не приезжали в Хорватию с подобными визитами, - сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы Кремля, президенты двух стран обсуждают текущее состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, они обменяются мнениями по ключевым международным вопросам.