Генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, подорвался на мине в Сирии

В среду, 18 октября, стало известно, что один из самых известных генералов сирийской армии подорвался на мине.

Речь, согласно последней информации, идет о военнослужащем Иссаме Захреддине, который в последние три с половиной года отвечал за оборону Дейр-эз-Зора. Как отметили сегодня в штабе операций, генерал погиб в результате взрыва в районе острова Сакер, передает РИА "Новости".

Известно, что ранее Захреддин являлся руководителем отрядов республиканской гвардии, а также контролировал зачистку кварталов под Дамаском