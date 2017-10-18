Власти Китая вводят тотальный контроль над интернетом

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал в среду, 18 октября, резонансное заявление.

Согласно последней информации, власти Китая намерены в ближайшее время установить "тотальный контроль" над интернетом. В рамках открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин планирует добиться "чистого" интернет-пространства и избавить сеть от ложной информации.

Кроме того, политик добавил, что одной из проблем страны является желание обычных граждан жить "роскошной жизнью". Это происходит из-за неравномерного развития общества, передает "Росбалт".