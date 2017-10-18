Порошенко освободил от должности первого замглавы Службы внешней разведки

Украинский лидер Петр Порошенко освободил от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки страны Игоря Разинкова.

Соответствующий указ уже появился на официальном сайте президента Украины. Никаких других подробностей, а также причин увольнения Разинкова пока нет, передает РИА "Новости".

Напомним, в сентябре текущего года Петр Порошенко назначил на должность начальника Службы внешней разведки Украины главу миссии при НАТО Егора Божко. После этого украинский лидер освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки Павла Пашковского.