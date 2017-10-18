Песков о беспорядках в украинской столице: ситуация в Киеве далека от стабильной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Киеве далека от стабильной. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина сказал: "Мы наблюдаем за тем, что происходит в украинской столице".

В минувший вторник состоялся митинг у Верховной рады с участием бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Митингующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Ситуация стала накаляться после того, как стражи порядка подошли к забору, разделяющему их с митингующими, и заявили, что будут проверять всех, кто заходит и выходит из городка протестующих. Начались беспорядки. Произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. Во время беспорядков в центре Киева пострадали два сотрудника полиции.

"Ситуация далека от стабильной, это очевидный факт", — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

Сегодня появилась информация о ситуации у здания Верховной рады