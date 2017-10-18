Меры безопасности усилены в центре Киева

В среду, 18 октября, появилась информация о ситуации у здания Верховной рады Украины в Киеве.

Согласно последней информации, на месте, где митингующие накануне разбили палаточный городок, все спокойно. Как отмечает сегодня РИА "Новости", в правительственном квартале города было решено усилить меры безопасности.

Напомним, в минувший вторник состоялся митинг у Верховной рады с участием бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Активисты требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, а также внести изменения в избирательное законодательство. Впоследствии у здания Рады был разбит палаточный городок.